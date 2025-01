Incendio a Calasca Castiglione: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

CALASCA CASTIGLIONE – Questa mattina, i vigili del fuoco di Domodossola, affiancati dai volontari del distaccamento di Macugnaga, sono stati chiamati a intervenire in valle Anzasca per un incendio scoppiato in una canna fumaria, situata in località Molini, nel comune di Calasca Castiglione.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei soccorritori, l’incendio è stato rapidamente domato. Le operazioni hanno incluso lo spegnimento, il raffreddamento e la messa in sicurezza della canna fumaria, evitando così che la situazione potesse degenerare.

Fortunatamente, non si registrano né danni significativi alla copertura dell’edificio né feriti tra i residenti.

