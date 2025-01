Torino, due arresti per furto ai danni di un’anziana

TORINO – Due uomini, di 51 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso.

L’episodio è avvenuto in via San Francesco da Paola, dove un’anziana signora aveva appena parcheggiato l’auto per consegnare una borsa alla figlia. Mentre la donna apriva il cofano, uno dei due uomini l’ha distratta, consentendo al complice di aprire la portiera e sottrarre la borsetta lasciata sul sedile anteriore del veicolo. I due si sono poi allontanati rapidamente lungo via Giolitti, mentre la vittima, ignara del furto, è risalita in auto ed è ripartita.

Gli agenti del Commissariato Centro, che avevano assistito alla scena, si sono messi subito all’inseguimento. I due sono stati fermati poco dopo in via Rattazzi, seduti al dehor di un bar mentre rovistavano nella borsetta appena rubata.

Grazie al cellulare della vittima, i poliziotti sono riusciti a contattare la figlia della donna, informandola dell’accaduto.

Dagli accertamenti è emerso che il trentquattrenne era già stato protagonista di un episodio analogo nell’ottobre 2024. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

