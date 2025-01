Sono arrivate, dopo un anno, le scale mobili alla stazione di Caselle

CASELLE – Ci siamo occupati più volte della questione, diventato quasi un caso, delle scale mobili della stazione ferroviaria dell’aeroporto di Torino Caselle. O meglio: della mancanza di scale mobili funzionanti e dei conseguenti disagi per tutti i viaggiatori.

Sì, perché le scale mobili della stazione da cui è possibile accedere all’aeroporto Sandro Pertini in realtà non hanno mai funzionato. Ferme dal momento dell’apertura dello scalo, lo scorso anno, sono rimaste così fino a qualche mese fa, quando è stato deciso di smontare tutto e ricominciare da capo. E a Natale la situazione non era certo cambiata.

Ma, oggi, è l’Osservatorio sulla ferrovia Torino-Ceres a rendere noto tramite una foto dell’arrivo delle nuove scale mobili alla stazione di Caselle e a Torino Aeroporto. Sono ancora impacchettate e ci si chiede già quando saranno posizionate al loro posto e, soprattutto, quando sarà possibile vederle in funzione.

