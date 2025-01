La Procura di Torino sequestra 1400 slot in tutta Italia: “violano il copyright della Warner Bros”

TORINO – Ci sarebbe un danno ai diritti d’autore della Warner Bros nelle 1400 slot sequestrate in tutta Italia in un procedimento giudiziario diretto dalla Procura di Torino. Le violazioni riguarderebbero personaggi della saga di Batman come “Joker”, “Catwoman”, “Harley Quinn”, “Riddler”, a marchio registrato.

La Guardia di Finanza guidata dal pm Alessandro Aghemo sta indagando su una società di software del Torinese che ha prodotto quattro schede da gioco denominate “Legends revolution” riproducendo abusivamente le iconografie dei personaggi e poi distribuendo le slot in tutto il territorio nazionale. Cinque le persone indagate dalle fiamme gialle che stanno eseguendo in queste ore i sequestri.

I decreti penali di perquisizione – notificati dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane per Piemonte e Valle d’Aosta – ordinano ai concessionari di disconnettere dalla rete gli apparecchi identificati da specifici codici identificativi univoci, ritirare i Nulla Osta relativi agli apparecchi incriminati e infine consegnare le schede di gioco.

