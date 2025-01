Venerdì nero per la sicurezza sul lavoro: Massimiliano Quirico ricorda le due morti di oggi a Torino

TORINO – “È l’ennesima giornata tragica per i lavoratori torinesi. È un venerdì nero questo 24 gennaio per la sicurezza sul lavoro a Torino”.

È quanto dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, commentando le due morti sul lavoro avvenute il 24 gennaio 2025 nel capoluogo piemontese.

Si tratta di Eugen Daniel Vasiliu, 39 enne di origine romene, addetto al montaggio delle giostre del luna park al Parco della Pellerina, e di Sergio Michele, operaio italiano di 57 anni, titolare di una ditta individuale, caduto da un’impalcatura, travolto dalle macerie del balcone che stava ristrutturando in via Valdengo 5, nel quartiere Barriera di Milano.

“A pochi giorni dall’inizio del dibattimento per il processo per la strage della gru di via Genova in cui l’associazione Sicurezza e Lavoro è rimasta parte civile e dall’appello lanciato da noi e dai sindacati per una maggiore attenzione a salute e sicurezza sul lavoro a Torino, piangiamo altre due vittime”– aggiunge Massimiliano Quirico

“Serve più impegno sulla prevenzione, con interventi formativi adeguati, anche per i datori di lavoro – conclude Quirico – e, soprattutto, maggiori controlli, soprattutto nelle fasi di avvio dei cantieri. Non ci stancheremo mai di ripeterlo e non ci stancheremo mai di denunciarlo, nonostante il continuo ripetersi di infortuni, che fatalità non sono. Sarebbe anche opportuno applicare in città un Protocollo su legalità, salute e sicurezza sul lavoro sul modello di ‘Roma Giubileo’”

