Anziana con il deambulatore lucida una pietra d’inciampo a Torino, è la foto della Littizzetto per il Giorno della Memoria

TORINO – Come ogni anno, ricorre oggi la Giornata della Memoria, giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Ottanta anni fa, 27 gennaio 1945, le truppe russe varcarono i cancelli di Auschwitz, il più tristemente noto tra i campi di sterminio diffusi in tutta l’Europa centro-orientale.

Anche quest’anno, Torino si unisce alle commemorazioni con una serie di eventi e iniziative. E proprio una cittadina torinese è diventata la protagonista dello scatto, poi postato sui social, di Luciana Littizzetto che ha scelto una foto potente e commovente per celebrare questa giornata. La conduttrice ha immortalato una signora anziana, con deambulatore, intenta a lucidare una pietra d’inciampo in centro a Torino.

Per il Giorno della Memoria ho scelto questa foto. Me l’ha mandata la mia amica Luisa. Qualche giorno fa era a portare a spasso il cane la mattina presto in via Stampatori, una viuzza del centro storico di Torino quando ha visto questa signora anziana, che camminava col deambulatore. Ad un certo punto si è fermata, ha preso dalla borsa un prodotto per lucidare, e si è messa a sfregare una pietra d’inciampo. Le pietre d’inciampo sono quei sanpietrini con la placca di ottone che portano stampato sopra il nome della persona vittima dell’Olocausto che li’ e’ stata presa e portata a morire. Noi ci camminiamo sopra tutti i giorni e manco ci accorgiamo. Ma che ci sia una persona, anche solo una, che in una freddissima mattina di gennaio, camminando a fatica, si sia messa lì e abbia lucidato con cura questo ricordo mi fa sperare che non proprio tutto tutto tutto sia perduto. ❤️

Ha scritto la Littizzetto sui social.

