Gabry Ponte firma il jingle ufficiale di Sanremo 2025: arriva “Tutta L’Italia”

TORINO – A partire da venerdì 31 gennaio, sarà disponibile in radio e in digitale Tutta L’Italia (Sanremo 2025), il nuovo singolo di Gabry Ponte, scelto come jingle ufficiale della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Pubblicato sotto etichetta Warner Music Italy, il brano promette di portare un’energia travolgente alla kermesse musicale più amata dagli italiani.

Un mix tra tradizione e modernità

Con Tutta L’Italia, Gabry Ponte ha creato un connubio perfetto tra il folklore italiano e la sua inconfondibile firma elettronica. Mandolino, tamburello e fisarmonica si intrecciano con un beat elettronico coinvolgente, dando vita a un sound innovativo e fresco, capace di unire passato e presente in un’unica grande celebrazione musicale.

Un inno moderno per Sanremo 2025

Il brano, già candidato a diventare un vero e proprio inno nazionale 2.0, dipinge immagini iconiche dell’Italia, evocando un senso di appartenenza e identità condivisa. Con la sua impronta internazionale, Tutta L’Italia si preannuncia come la colonna sonora perfetta per accompagnare l’edizione 2025 del Festival, regalando un tocco di modernità a un evento che da 75 anni è il simbolo della musica italiana.

Riuscirà Gabry Ponte a far ballare tutta l’Italia, da Sanremo in poi? L’attesa è quasi finita: il countdown per il Festival è ufficialmente iniziato!

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese