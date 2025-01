Operaio morto al parco della Pellerina a Torino, il datore di lavoro è indagato per omicidio colposo

TORINO – Stava montando una giostra nel Parco della Pellerina a Torino quando, per motivi ancora da accertare, l’operaio di 39 anni Daniel Vasilu è deceduto. Nessun testimone; ora si aspettano risposte anche dall’autopsia.

I contorni della vicenda, infatti, non sono stati chiari sin da subito. Cosa è davvero successo quella sera? Il corpo di Vasilu è stato trovato quasi esanime in un camion e ora la Procura di Torino indaga per omicidio colposo.

Il datore di lavoro della vittima, un 56enne di Nichelino, è stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato interrogato. È stato proprio lui a trovare Vasilu nel camion e a portarlo in ospedale.

Foto di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese