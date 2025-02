Arriva il Carnevale: i cinque appuntamenti imperdibili in Piemonte

PIEMONTE – Sta tornando la stagione del Carnevale e anche il Piemonte si prepara a festeggiarlo. Con storie leggendarie, antiche radici e maschere tradizionali, i Carnevali storici della regione non sono semplici feste, ma autentiche celebrazioni dell’identità locale, tramandate di generazione in generazione.

Ogni edizione offre un viaggio attraverso la storia e le tradizioni popolari, tra sfilate colorate, rituali affascinanti e piatti tipici. Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da un’atmosfera unica, in cui il passato e il presente si fondono in un mix di musica, costumi e spettacoli.

Ecco quindi cinque eventi da segnare in agenda per vivere al meglio il Carnevale piemontese nel 2025:

Storico Carnevale di Ivrea (6 gennaio – 5 marzo 2025)

Considerato uno dei carnevali più antichi e simbolici d’Italia, l’evento di Ivrea rievoca un episodio medievale di ribellione contro la tirannia. Il momento più iconico è senza dubbio la famosa Battaglia delle Arance, in programma dal 2 al 4 marzo, che richiama ogni anno migliaia di visitatori e partecipanti.

Carnevale di Torino (25 gennaio – 9 marzo 2025)

Il capoluogo piemontese si anima con il tradizionale Luna Park della Pellerina, che propone giostre e divertimenti per tutte le età. Il momento più atteso è la grande sfilata di carri allegorici e maschere folkloristiche, in programma domenica 2 febbraio. L’evento si arricchisce con la Fiera dei Vini, perfetta per degustare specialità locali.

Carnevale di Chivasso (15 febbraio – 9 marzo 2025)

Il Carnevalone di Chivasso, nato nel 1951, è uno degli eventi più sentiti della regione. La manifestazione si apre con il Concerto in onore di San Sebastiano e prosegue con la Solenne Incoronazione della Bela Tolera, figura storica del carnevale locale. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà della Magia e la sfilata conclusiva dei carri allegorici, prevista per domenica 9 marzo.

Carnevale di Carignano (23 febbraio – 4 marzo 2025)

Carignano si veste a festa con una serie di appuntamenti imperdibili. La prima sfilata dei carri attraverserà il centro cittadino domenica 23 febbraio, mentre sabato 1 marzo sarà la volta della spettacolare parata notturna. Domenica 2 marzo ci sarà un’ulteriore sfilata diurna, prima del gran finale del Martedì Grasso, il 4 marzo, con la premiazione del Borgo vincitore.

Carnevale di Santhià (25 febbraio – 4 marzo 2025)

Considerato il più antico Carnevale del Piemonte, con origini che risalirebbero addirittura al XIV secolo, quello di Santhià è un evento ricco di tradizione e spettacolo. Il programma include la storica fagiolata di lunedì 3 marzo e la grande sfilata di carri e maschere domenica 2 marzo, con la partecipazione di Gianduja, simbolo del folklore piemontese. Il tutto culminerà con il veglione e lo spettacolo musicale “Voglio Tornare negli Anni 90” al Palacarvè.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese