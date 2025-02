Basket: la Bertram Derthona Tortona cede la vittoria alla Pallacanestro Trieste per 86-72

TRIESTE – Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Bertram Derthona Tortona.

Al PalaTrieste i padroni di casa della Pallacanestro Trieste infliggono il più largo ko stagionale del torneo ai bianconeri, costretti per la prima volta a soccombere con una doppia cifra di svantaggio. Finisce 86-72 il match della 18^ giornata che era uno scontro diretto per la settima piazza, con i padroni di casa giuliani a bissare il successo dell’andata.

In casa tortonese c’è anche apprensione per conoscere l’entità dell’infortunio subito da Arturs Strautins, accasciatosi a terra tenendosi un ginocchio dopo aver realizzato una schiacciata in contropiede sul finire del terzo periodo.

La partita

L’equilibrio tra le due squadre dura per un quarto e mezzo, poi la formazione allenata da Jamion Christon costruisce i presupposti per andare all’intervallo lungo eguagliando il +9 di massimo vantaggio nel primo tempo, 44-35, creato un paio di minuti prima da due triple di Brown e dell’ex Ross.

Tortona fa invece i conti con 10 palle perse (saranno 16 a fine gara) e gli appena due punti segnati nei sei minuti finali del secondo quarto, dopo che aveva replicato alla prima fuga triestina marchiata da Reyes (32-25 al 13’) con un immediato 8-0 di controbreak, con Gorham in evidenza per l’ultimo vantaggio del Derthona in gara (32-33 al 14’).

Al rientro degli spogliatoi tocca a Valentine salire in cattedra per Trieste, i suoi 7 punti quasi consecutivi lanciano in orbita la formazione giuliana a metà terzo quarto, 56-42, e le notizie per la Bertram diventano peggiori quando a 27” dall’ultima minipausa si fa male Strautins dopo aver segnato il 61-52.

La tripla con cui Denegri apre l’ultima frazione è anche l’ultimo squillo della Bertram, che subisce le giocate sottocanestro di Johnson, insieme al precoce esaurimento del bonus dei falli e le percentuali al tiro sempre deficitarie (36% dal campo), per vedere allontanarsi la partita, chiusa definitivamente dai canestri di Ross per il 72-57 che fa calare il sipario con cinque minuti d’anticipo.

In classifica Trieste stacca di due punti la Bertram, rimasta da sola all’ottavo posto a quota 20 a causa della vittoria nell’altro anticipo del sabato anche dell’altra ex coinquilina Reggio Emilia in casa contro Cremona (78-51).

Anche stavolta non c’è tempo di stare a rimuginare sulla sconfitta, martedì alle ore 18:30 italiane c’è la terza trasferta in una settimana per i bianconeri, impegnati ad Atene contro l’AEK Betsson per la seconda giornata del Girone I delle Top 16 di Champions League.

