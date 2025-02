I Piccoli Cantori di Torino volano in Oman a cantare per il Sultano

TORINO – Giovedì 13 Febbraio i Piccoli Cantori di Torino voleranno a Muscat, in Oman. Lì si esibiranno alla Royal Opera House, nell’ambito del prestigioso “Pipe Organ Concert”.

Si tratta di un concerto dedicato all’organo del teatro, uno dei più grandi al mondo.

L’associazione dei Piccoli Cantori di Torino ha cinquant’anni: fu fondata nel 1972 dal maestro Roberto Goitre.

Saranno quaranta i piccoli cantori, tra i 9 e i 15 anni, che voleranno in Oman. Con loro si uniranno dei bambini omaniti per cantare l’ultima parte dell’esibizione, per simboleggiare l’unione delle culture attraverso la musica.

La trasferta sarà completamente spesata dal Sultanato. Ai piccoli non sarà consentito di portare i cellulari, per vivere a pieno l’esperienza e per concentrarsi a fondo nelle prove.

La sfida per il coro è stata quella di trovare un repertorio per organo che non fosse sacro, essendo l’Oman un paese a maggioranza islamica. Nella nostra tradizione musicale, infatti, la maggior parte dei pezzi con organo è stata pensata per un repertorio di Chiesa.

I piccoli canteranno pezzi iconici, come le arie teatrali de “Le Zingarelle” di Verdi, brani di West Side Story e molto altro.

