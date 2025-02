Lidl ritira dal commercio dolcetti e nuggets pericolosi per la salute

TORINO – Lidl Italia ha segnalato il ritiro di due prodotti alimentari disponibili nei suoi negozi.

Il primo riguarda i brezeln assortiti ricoperti di cioccolato del marchio “Alpenfest”, venduti in confezioni da 140 g. Le varianti interessate sono quelle al cioccolato al latte (EAN 4056489775102) e al cioccolato fondente (EAN 4056489775119), con scadenza al 31/05/2025 e numero di lotto 8534. Il produttore, Felföldi Édességgyártó Kft., ha disposto il richiamo poiché il consumo del prodotto potrebbe causare irritazioni alla bocca e alla lingua, provocando una sensazione di bruciore. Questo snack è stato confezionato presso lo stabilimento ungherese del fornitore ed è stato messo in vendita dal 9 settembre 2024.

Il secondo richiamo riguarda i nuggets vegetali “Vemondo” da 200 g (EAN 4056489469070), con scadenze fino al 22 febbraio 2025 incluso. Il motivo del ritiro è la possibile presenza di frammenti di plastica all’interno del prodotto. La produzione è avvenuta presso lo stabilimento di Italia Alimentari S.p.A., situato a Gazoldo degli Ippoliti (MN).

Lidl invita i clienti a non consumare i prodotti segnalati e a restituirli presso qualsiasi punto vendita per ottenere un rimborso, senza necessità di presentare lo scontrino. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti tramite il numero verde 800/480048. L’azienda sottolinea che il richiamo riguarda esclusivamente questi lotti e che gli altri prodotti in vendita non sono coinvolti.

