Torino, cade dalla finestra mente montava le tende: donna 51enne muore sul colpo

TORINO – Questa mattina, 2 febbraio, intorno alle 11:30, una donna di 51 anni ha perso la vita in seguito a un incidente domestico.

Claudia Udrescu si trovava su una scala mentre sistemava delle tende, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduta.

La tragedia si è verificata in un’abitazione di via Mattie, a Torino, al civico 14. In casa con lei era presente anche il compagno.

Nonostante i soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Il corpo è stato successivamente portato via dai necrofori.

