Giulia Lamarca incontra a Torino Stefano Lo Russo: lavorare per una città accessibile

TORINO – Una delle candidate a Piemontese dell’anno del 2024 è Giulia Lamarca, psicologa in sedia a rotelle, che parla della sua vita in cui c’è anche la disabilità, che però non l’ha mai fermata dal diventare madre, viaggiare, creare una propria linea di gioielli e quanto altro racconta nei suoi canali social per abbattere le barriere non solo fisiche, ha incontrato a Palazzo Civico il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

“L’incontro con Giulia Lamarca è stato un momento davvero prezioso, e voglio ringraziare lei e la sua famiglia per aver accettato l’invito a Palazzo Civico e per aver condiviso un punto di vista importantissimo per la costruzione di una comunità migliore” – racconta il primo cittadino su Facebook.

“Ascoltare è il primo passo per capire davvero le necessità di tutte e tutti: il confronto con Giulia è stata l’occasione per ribadire che il nostro obiettivo è quello di lavorare per una città che sia davvero accessibile, inclusiva, dove chiunque possa accedere ai servizi essenziali.

Il nostro è un impegno che passa anche attraverso il nuovo piano regolatore e le politiche che disegneranno la Torino del futuro: vogliamo contribuire ad abbattere il più possibile ogni barriera, e in questo percorso confrontarsi e dialogare con chi con queste barriere deve confrontarsi quotidianamente è fondamentale.” – conclude Lo Russo.

