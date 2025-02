Bici lanciata dai Murazzi a Torino, la famiglia di Mauro Glorioso farà causa al Comune

TORINO – Nel giorno in cui è arrivata la condanna a sedici anni di carcere per Victor Ulinici, il maggiorenne accusato di aver lanciato una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi, ferendo gravemente Mauro Glorioso, rimasto tetraplegico, il padre dello studente di Medicina ha annunciato che farà causa al comune di Torino.

Giuseppe Glorioso è infatti convinto che il Comune, pur consapevole della pericolosità dell’area, per anni non abbia fatto nulla di concreto per metterla in sicurezza. Si procederà con causa civile.

Erano previsti piani d’intervento di messa in sicurezza, se fossero stati messi in atto oggi Mauro non si troverebbe nelle condizioni in cui si trova. Mauro ha perso la libertà per tutta la vita. Ha bisogno di grandissima assistenza

Ha dichiarato l’uomo durante una intervista; ha anche tenuto a sottolineare come, purtroppo, non abbia visto pentimento in nessuno degli imputati coinvolti nella vicenda.

Per me sono solo dei delinquenti. Quando Mauro è stato ricoverato non si è mai visto nessuno.

