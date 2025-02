Consiglio di Stato: Unito dovrà rimborsare 29 milioni di tasse non dovute agli studenti

TORINO – Il Consiglio di Stato, ribaltando una sentenza del Tar, ha deciso che l’Università degli Studi di Torino dovrà rimborsare 29 milioni di tasse non dovute agli studenti che hanno pagato le rette nel 2018.

“Agli universitari saranno rimborsate le quote pari al 33 per cento della tassa versata negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019” – spiega Pasquale Scordo di Udu, L’Unione degli Universitari, a cui i giudici hanno dato ragione. “È un primo passo importantissimo per un riconoscimento del diritto allo studio pieno, effettivo e per tutti. – continua Scordo – Non si fa cassa sulle spalle degli studenti”.

Per richiedere il rimborso è necessario accedere alla propria area “MyUnito” nella categoria “Iniziative” dove si potrà inserire i propri dati tra cui l’iban per il bonifico.

“A partire dalle prossime settimane – riferisce Udu -, UniTo raccoglierà mensilmente le richieste e, entro novanta giorni dalla fine del mese in cui la richiesta viene effettuata, disporrà i bonifici”.

