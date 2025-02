Occupazione succursale Liceo Passoni di Torino: sopralluogo della Città Metropolitana

TORINO – In merito alle rimostranze degli studenti della succursale di via Cittadella del Liceo Artistico Passoni di Torino, la Città metropolitana di Torino precisa di aver incontrato stamani gli studenti insieme al dirigente scolastico, per verificare le loro istanze. Gli studenti hanno esposto ad una funzionaria della Direzione Edilizia Scolastica le motivazioni dell’occupazione, elencando e dettagliando alcune problematiche legate alla manutenzione del fabbricato della succursale, ma anche delle altre due sedi.

Dopo l’incontro è stata effettuata una ricognizione nella sede di via Cittadella e agli allievi è stato assicurato un intervento immediato per ovviare alle problematiche più urgenti. È stato anche sottolineato che molti problemi sono dovuti ad atti di vandalismo o all’uso improprio dei locali.

La succursale del Liceo Passoni di via Cittadella è stata recentemente interessata da lavori finanziati dal PNRR e già conclusi. Si è proceduto alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza dell’edificio e al rifacimento dei serramenti.

