Taurinense: 90 alpini conseguono il brevetto di sciatori militari a Bousson

BOUSSON – Si è concluso presso la base logistico-addestrativa di Bousson, in alta Valsusa, il Corso Basico di Sci di tre settimane organizzato dalla Brigata Alpina “Taurinense” a favore di circa 90 alpini.

Il corso si inquadra nell’ambito della formazione di base per l’acquisizione e lo sviluppo della capacità di muovere e combattere in terreno montano. Nei comprensori sciistici della Via Lattea e di Bardonecchia, gli alpini – provenienti da 2° reggimento alpini di Cuneo, dal 3° di Pinerolo, dal 9° Alpini dell’Aquila, dal “Nizza Cavalleria” di Bellinzago, dal 1° Artiglieria da Montagna e dal 32° Genio Guastatori di Fossano, dal 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini e dal Comando Brigata “Taurinense” di Torino – si sono addestrati alle tecniche sciistiche e sci-alpinistiche, familiarizzando con le attrezzature e gli equipaggiamenti in dotazione e con il loro corretto uso.

Gli istruttori hanno approfondito con gli allievi anche i fenomeni meteonivologici, con un focus particolare sui pericoli delle valanghe, insegnando tra l’altro le tecniche basilari di autosoccorso, fondamentali per la sopravvivenza in ambiente montano invernale.

Terminata questa prima fase addestrativa, il personale che si è dimostrato particolarmente capace proseguirà l’iter formativo al termine del quale, attraverso continue selezioni e percorsi potrà conseguire il brevetto di “istruttore militare di sci”, mentre gli alpini fisicamente e tecnicamente più idonei saranno avviati alla specializzazione e assegnazione ai nuclei di soccorso che operano sulle piste dei maggiori comprensori sciistici nazionali.

Per le Truppe Alpine dell’Esercito l’addestramento in quota rappresenta storicamente il momento principale della formazione del soldato di montagna, volta al mantenimento delle capacità di Mountain Warfare, che si esprimono attraverso esercitazioni complesse come la “Volpe Bianca”, la cui prossima edizione si svolgerà nel prossimo mese di marzo 2025 in Alto Adige, con la partecipazione della brigata Taurinense.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese