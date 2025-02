Fino al 18 febbraio ci si può iscrivere al corso di formazione per Guardie Ittiche della Città di Torino

TORINO – Il termine per iscriversi al corso di formazione per le Guardie Ittiche Volontarie, organizzato dalla Città metropolitana di Torino in collaborazione con l’Unione dei Consigli di Valle dei Pescatori, scade martedì 18 febbraio.

Il corso è composto da 40 ore e si terrà alla Cascina Le Vallere a Moncalieri, sede dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese. Le lezioni, in orario serale, tratteranno tematiche tecniche e giuridiche, come la biologia delle specie ittiche, la gestione delle comunità ittiche, la legislazione sulla pesca, la tutela dei corpi idrici e il diritto penale e amministrativo. Per sostenere l’esame finale di abilitazione, è necessario frequentare almeno l’80% delle ore. Al termine del corso, è prevista un’esercitazione pratica. Le candidature vanno inviate tramite le associazioni pescatorie all’indirizzo e-mail protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.

