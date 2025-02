Alessandro Bertaina, Massimiliano Mendolia e Tiziana Tripodi alla guida di Cisl Funzione Pubblica Torino

TORINO – Alessandro Bertaina è stato eletto nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Torino-Canavese con 41 voti su 42. La sua elezione è avvenuta al termine del IV congresso della federazione, che si è svolto il 5 e 6 febbraio a Borgaro Torinese.

Bertaina, che eredita l’incarico dal predecessore Diego Truffa, sarà affiancato in segreteria da Tiziana Tripodi, 41 anni, e Massimiliano Mendolia, 56 anni. La dirigenza della Cisl Fp Torino-Canavese rappresenterà circa 7.500 iscritti tra i comparti pubblici. Nato a Cuneo nel 1973, Bertaina è infermiere e laureato in Economia aziendale. Attivo in Cisl dal 1997, ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle federazioni territoriali, contribuendo alla crescita dell’organizzazione sia sul piano organizzativo che del tesseramento.

