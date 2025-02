Verbania, cercasi personale competente per le cooperative dell’Alto Piemonte

VERBANIA – Le cooperative dell’Alto Piemonte, tra le principali realtà economiche del territorio, stanno attraversando una fase di difficoltà nella ricerca di nuovo personale qualificato.

Secondo una ricerca condotta dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con Confcooperative Piemonte Nord, Legacoop Piemonte e AGCI Piemonte, oltre la metà delle cooperative fatica a trovare i giusti profili professionali.

Infatti, il 70,3% delle cooperative ha cercato nuove risorse tra il 2023 e il primo semestre del 2024, ma ben il 61,4% ha riscontrato difficoltà dovute a formazione e competenze insufficienti.

Questo fenomeno interessa un settore variegato e in espansione, con una forte prevalenza del terziario. Le cooperative dell’Alto Piemonte, attualmente 505, danno lavoro a quasi 23mila persone, circa l’8,6% della forza lavoro locale, generando un valore della produzione che supera i 1,9 miliardi di euro.

Il 70,3% degli addetti è concentrato nel terziario, che rappresenta anche il 48,7% del valore della produzione, seguita da un forte impegno nei servizi alle imprese (36,2%) e nei servizi alle persone (24,2%).

Le difficoltà nella ricerca di personale si riflettono nel fatto che il 33,1% delle cooperative prevede nuove assunzioni nei prossimi mesi, in gran parte per sostituire personale in uscita (61,5%). Tuttavia, un numero significativo di aziende (30,8%) è pronto ad assumere anche per ampliare le proprie attività.

Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, commenta che, nonostante le criticità, il settore delle cooperative rappresenta una risorsa fondamentale dal punto di vista occupazionale.

Ma senza un adeguato allineamento tra domanda e offerta di competenze, il futuro potrebbe risultare difficile per molte realtà locali.

