Biella, donna anziana investita da un’auto muore in ospedale

BIELLA – In via La Marmora, vicino al Palazzo della Provincia, una donna di 74 anni è stata investita da un’auto.

L’incidente è avvenuto nella sera di Martedì, 11 febbraio. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla sul posto, ma la donna era troppo grave.

Così è stata trasportata all’ospedale, dopo poco dopo è deceduta.

Via La Marmora è stata già teatro di incidente in passato. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo per effettuare i rilievi del caso.

