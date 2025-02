È Fabrizio Aimo l’uomo morto nell’esplosione a Martiniana Po, fuori pericolo le donne rimaste ferite

MARTINIANA PO – Fabrizio Aimo, 57 anni, è l’uomo con disabilità motorie morto nell’esplosione che ieri sera ha distrutto una palazzina a Martiniana Po, in valle Po, nel Saluzzese. Una fuga di gas avrebbe causato l’esplosione della villa unifamiliare in via Roma. L’abitazione è in parte crollata e la via resta chiusa giacché si temono nuovi crolli di quel che rimane dell’edificio.

Risultano invece fuori pericolo le tre donne rimaste ferite nell’esplosione: Francesca, 40 anni, e la figlia di 15, salvate da due giovani residenti nelle vicinanze e che ora si trovano ricoverate all’ospedale di Savigliano; la donna di 63 anni, Susanna, estratta dalle macerie dai vigili del fuoco, è stata trasferita ieri sera al Cto di Torino; per lei una prognosi di 10 giorni.

I due soccorritori intossicati dal fumo sono stati medicati e sono già a casa.

Come riportato da Ansa, inoltre, l’area è stata dichiarata inagibile ed è stato evacuato anche il vicino centro d’accoglienza per richiedenti asilo, con il trasferimento di 25 ospiti, tra cui donne e bambini. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’esplosione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese