Valanga sul Monte Bianco, grave sciatore recuperato grazie al tracciamento artva

MONTE BIANCO – Uno sciatore francese con monoski è stato travolto da una valanga nel pomeriggio di oggi poco sotto il Colle del Gigante sul Monte Bianco. Il soccorso alpino valdostano si è messo in azione intorno alle 15:30 riuscendo a rilevare la presenza dello sciatore che indossava correttamente un apparecchio artva funzionante, utile per rintracciare le persone travolte da una valanga appunto.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Aosta in gravi condizioni. Il distacco, avvenuto a 3.000 metri d’altitudine per circa 400 metri, sembra non aver coinvolto altre persone, da quanto rileva la macchina del soccorso.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese