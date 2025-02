Incidente in via Cigna a Torino: ciclista in gravi condizioni

TORINO – Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente in via Cigna, a Torino, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. L’uomo si trovava in bicicletta ed è stato investito da un’auto; cadendo, ha battuto la testa sull’asfalto. Il 118 lo ha trasportato d’urgenza al Giovanni Bosco di Torino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese