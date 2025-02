Novi Ligure, affidato il cane guida J.Lo alla torinese Mara, grazie a Lions Club Gavi e Colline del Gavi

NOVI LIGURE – J.Lo, un Labrador addestrato come cane guida, è stato affidato a Mara, una donna non vedente di Piossasco.

L’evento di consegna, carico di emozione e solidarietà, si è svolto ieri sera a Cascina La Rombetta di Novi Ligure, grazie all’organizzazione dei Lions Club Gavi e Colline del Gavi, Stupinigi 2001 e del Rotary novese. Il progetto è stato avviato nel luglio 2023 su iniziativa di Roberto Porcari, past president del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, e portato a termine sotto la guida dell’attuale presidente, Alessandro Marruchi.

Dopo undici anni di servizio, il pastore tedesco Brixie, precedente compagno di Mara, è andato in pensione, restando comunque in famiglia. L’arrivo di J.Lo rappresenta un supporto fondamentale per garantire a Mara maggiore indipendenza e serenità. Il Labrador è stato addestrato presso la Scuola Cani Guida Lions di Limbiate (Monza Brianza).

