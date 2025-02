Il 24 febbraio al Teatro Gobetti di Torino una giornata di studi dedicata al regista Gianfranco de Bosio

TORINO – Il prossimo lunedì 24 febbraio, presso il Teatro Gobetti di Torino (Sala Pasolini), si terrà una giornata di studi dedicata a Gianfranco de Bosio, figura centrale del teatro e del cinema italiano del Novecento.

L’evento, organizzato dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comitato Nazionale per il Centenario di Gianfranco de Bosio, DAMS/Università di Torino, il Museo Nazionale del Cinema e Rai Teche, vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti che analizzeranno il contributo artistico e culturale del regista.

In connessione con la giornata di studi, domani, lunedì 17 febbraio alle 18.00, Rai Teche propone al pubblico, per la rassegna di archivio Rai “Archive Alive!”, la proiezione della prima puntata dello sceneggiato televisivo Mosè (1974), per la regia di de Bosio con Burt Lancaster, Irene Papas, Ingrid Thulin, Anthony Quayle, Mariangela Melato, Marina Berti e Michele Placido. Introduce la proiezione presso il Palazzo della Radio (via Verdi 31, Torino) lo storico del cinema Sergio Toffetti.

Il 10 marzo, invece, alle ore 20.30 presso il Cinema Massimo (via Verdi 18), in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, è prevista la proiezione de Il terrorista (1963), regia di Gianfranco de Bosio, con Gian Maria Volonté. Anche in questa occasione la proiezione verrà presentata da Sergio Toffetti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese