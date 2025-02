Donazione di due dispositivi Magellano ECG all’ospedale di Rivoli

RIVOLI – Questa mattina, presso l’ospedale di Rivoli, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna di due dispositivi “Magellano ECG” al PICC Team della S.C. Anestesia e Rianimazione. La donazione è stata resa possibile grazie ai fondi raccolti durante il terzo Memorial Patrizia Racca e Carlo Sanfelici, organizzato da Anna Maria Racca.

Il dispositivo “Magellano ECG” è un innovativo sistema per il rilevamento del tracciato ECG, sia intracavitario che di superficie. Grazie alla tecnologia wireless, consente di monitorare in tempo reale il corretto posizionamento del catetere venoso centrale, eliminando la necessità di controlli radiografici post impianto. Il sistema si connette a smartphone o tablet tramite un’interfaccia Android, garantendo una qualità d’immagine elevata e una maggiore sicurezza per il paziente.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato il Direttore Generale AslTo3 Giovanni La Valle, il Direttore del presidio ospedaliero Alessandro Paudice, Michele Grio, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, la coordinatrice del PICC Team Anna Maria Racca e il Sindaco di Rivoli Alessandro Errigo. L’evento è stato anche un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi partecipando alla corsa/camminata non competitiva del 26 maggio 2024, organizzata in memoria di Patrizia Racca, infermiera gastroenterologa, e Carlo Sanfelici, ginecologo, entrambi scomparsi prematuramente.

Dal 2015, l’ospedale di Rivoli dispone di un PICC Team composto da infermieri specializzati, formati per l’impianto di accessi venosi centrali. La tecnica PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) è una metodica sicura ed efficace per la somministrazione di infusioni a breve, medio e lungo termine, necessarie in trattamenti come chemioterapia, gestione del dolore, nutrizione parenterale e terapia antibiotica prolungata. La donazione dei nuovi dispositivi rappresenta un passo avanti per migliorare la qualità delle cure offerte ai pazienti.

