Spacciatori arrestati sulla Torino – Milano dopo 10 km di inseguimento

NOVARA – Un rocambolesco inseguimento sull’autostrada A4 Torino-Milano si è concluso con l’arresto di tre persone accusate di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta sabato 8 febbraio dalla Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Novara Est, ha visto il recupero di droga, denaro contante e documenti falsi.

Gli agenti della Polizia Stradale, impegnati in un servizio di controllo del traffico, hanno notato un veicolo procedere ad alta velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente ha ignorato l’alt, dando il via a una fuga spericolata in direzione Milano. L’inseguimento, durato circa 10 chilometri, ha avuto un colpo di scena quando gli occupanti dell’auto hanno tentato di disfarsi di 2 kg di hashish, gettandolo dal finestrino.

Il tentativo di fuga si è interrotto nei pressi di Romentino, dove il veicolo è stato fermato grazie anche all’intervento di un equipaggio del Reparto Mobile di Milano, che si trovava casualmente in transito e ha prestato immediato supporto ai colleghi della Stradale.

La successiva perquisizione del mezzo ha portato alla scoperta di 10.000 euro in contanti, una bustina contenente alcuni grammi di cocaina e una patente di guida falsa, nascosti all’interno di un’intercapedine della carrozzeria. Nel frattempo, la droga gettata in corsa è stata interamente recuperata e sequestrata.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’auto utilizzata per il traffico di stupefacenti risultava essere stata indebitamente sottratta a un autonoleggio. I tre uomini a bordo sono stati arrestati e trasferiti presso le case circondariali di Novara e Vercelli, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica di Novara.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli intensificati sulle arterie autostradali per garantire la sicurezza e la legalità della circolazione. Un altro duro colpo inferto al traffico di droga sulle strade italiane, grazie alla prontezza e all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.

