A Torino c’è anche il Museo Impossibile, con oltre 60 installazioni uniche: dove si trova, costi, orari

TORINO – Dal 22 febbraio 2025, in via Garibaldi 44 a Torino è arrivato, per la prima volta in Italia, Il Museo Impossibile. Non un museo qualunque, ma un’esperienza immersiva che trasporterà i visitatori in un mondo dove l’immaginazione non ha limiti.

Si tratta della prima mostra itinerante di Arte interattiva 3D, Selfie & Dreams. Foto incredibili e selfie spettacolari stimoleranno la fantasia: giochi di ruolo e situazioni surreali offrono al pubblico di ogni età l’occasione per staccare dalla quotidianità e vivere un’esperienza divertente, coinvolgente e al tempo stesso in grado di stimolare la creatività.

Curiosità e stupore sono gli ingredienti di questa mostra unica nel suo genere, che si presenta come un connubio perfetto tra arte, innovazione e tecnologia. Ogni angolo del Museo è progettato per essere condiviso. Scenografie spettacolari, illusioni ottiche e ambientazioni surreali renderanno ogni foto un capolavoro. Che vogliate un selfie volante o uno scatto in compagnia di un dinosauro, qui troverete il set perfetto per i social.

Orari e costi

Le porte del museo si aprono ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Intero: € 16,00 (Adulti 18-64 anni)

Ridotto: € 13,00 (Ragazzi 6-17 anni; Studenti fino a 25 anni, Over 65, Insegnanti, Forze dell’ordine, Accompagnatore disabili, Torino+Piemonte Card e Associati “Abbonamento Musei – Piemonte Valle D’Aosta Lombardia”)

Scuole: € 8,00 (Per alunno, gli insegnanti al seguito gratis)

Ingresso gratuito: (Bambini 0-5 anni, Disabili, Giornalisti e Guide Turistiche muniti di tessera di riconoscimento )

Prezzi per Famiglia

(Ingresso solo mostra, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria)

Pack3: € 39,00 – 2 Adulti + 1 Bambino / 1 Adulto + 2 Bambini

Pack4: € 52,00 – 2 Adulti + 2 Bambini / 1 Adulto + 3 Bambini

Pack5: € 65,00 – 2 Adulti + 3 Bambini / 1 Adulto + 4 Bambini

Pack6: € 78,00 – 2 Adulti + 4 Bambini / 1 Adulto + 5 Bambini

I prezzi per gli acquisti online hanno una maggiorazione di 1,00 €uro rispetto al prezzo di listino

Si invitano gli utenti a controllare attentamente il contenuto del carrello prima di procedere con il pagamento. Le prenotazioni una volta confermate attraverso il pagamento delle stesse, non sono modificabili, cancellabili, né rimborsabili

Realtà Virtuale – L’accesso alla realtà virtuale può essere acquistato esclusivamente presso la biglietteria della mostra, non è compreso nel biglietto di ingresso “solo Mostra”.

Pacchetti Famiglia – I pacchetti famiglia con i relativi sconti sono acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della mostra.

Il Museo con oltre 60 attrazioni interattive

All’interno potrete trovare più di 60 installazioni uniche mai viste prima in Italia. Ogni angolo del Museo Impossibile è pensato per sorprendere e far divertire, con esperienze che ti catapulteranno in un universo straordinario:

Faccia a faccia con un T-Rex iperrealistico, che sembra pronto a fare un passo verso di te.

Volare tra le nuvole e immortalare l’attimo con uno scatto da brividi.

Diventare minuscolo e aggirarti nella casa di un gigante, dove tutto ti sembrerà immenso.

Perdersi in un labirinto enigmatico, dove ogni svolta è una nuova sfida.

Sdraiarsi sul letto di chiodi di un fachiro, mettendo alla prova il tuo coraggio.

Avventura per tutta la famiglia

Il Museo Impossibile è pensato per coinvolgere e affascinare visitatori di tutte le età. È il luogo perfetto per una gita in famiglia, una giornata alternativa tra amici o un’attività originale per il weekend.

Per i bambini: ambientazioni spettacolari e giochi interattivi li trasporteranno in un mondo di pura fantasia.

Per gli studenti: percorsi didattici all’insegna dell’edutainment, dove apprendimento e divertimento si fondono in un’esperienza unica.

Per gli adulti: installazioni sorprendenti, illusioni ottiche e tante occasioni per scattare foto indimenticabili.

Realtà aumentata e virtuale, ma anche arte, scienza e divertimento

La mostra sfrutta le più avanzate tecnologie di Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR), offrendo un’avventura multisensoriale nel cuore del metaverso. Indossa i visori e preparati a interagire con mondi digitali spettacolari, vivendo esperienze che sfidano ogni logica.

Il Museo Impossibile e anche un luogo dove arte, scienza e divertimento si incontrano per stimolare la creatività e la curiosità attraverso esperienze coinvolgenti. Ogni installazione è pensata per unire intrattenimento ed educazione, seguendo il principio dell’edutainment.

Percorsi didattici su misura per le scuole

Le scuole potranno accedere a percorsi guidati studiati per approfondire il mondo dell’arte in 3D e le sue applicazioni nella realtà moderna. Gli studenti scopriranno come le illusioni ottiche influenzano la percezione e come la tecnologia può trasformare l’esperienza educativa in qualcosa di straordinario.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese