Pagella Non Solo Rock, aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2025

TORINO – Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2025 di Pagella Non Solo Rock. Si tratta del concorso gratuito, composto da due sezioni (Band e Solisti/Cover Band), aperto a gruppi musicali e soliste/i under-23 residenti o domiciliate/i in Torino e Città Metropolitana.

Come funziona

La manifestazione, promossa dalla Città di Torino, anche quest’anno si svilupperà in tre fasi: Selezioni-Live, Semifinali–Live, La Finale-Live Open Air.

SELEZIONI – LIVE

Sui palchi dei LIVE CLUB torinesi si svolgeranno i concerti di selezione per poter accedere alle successive fasi del concorso. I/le partecipanti verranno valutati/e e votati/e attraverso le esibizioni dal vivo, da un’apposita giuria composta da musicisti/e, critici ed esperti/e del settore.

Il giudizio espresso in voti si baserà su criteri di capacità tecnica e interpretativa, presenza scenica e impatto sul pubblico, originalità.

Ogni esibizione verrà filmata e registrata in qualità audio/video professionale e successivamente pubblicata sui social media e sul sito web di Pagella Non Solo Rock.

SEMIFINALI – LIVE

Le migliori 6 proposte artistiche della sezione BAND e le migliori 2 della sezione SOLISTI/COVER BAND, a giudizio della giuria, accederanno alle 2 SEMIFINALI.

Otto proposte per 5 posti disponibili nella FINALE 2025. Il primo dei cinque posti sarà di diritto del VINCITORE della sezione SOLISTI/COVER BAND, che verrà decretato al termine della fase 2 del concorso.

LA FINALE – LIVE OPEN AIR

In FINALE, oltre al vincitore della sezione SOLISTI/COVER BAND, si esibiranno e si contenderanno il titolo di VINCITORE di PAGELLA NON SOLO ROCK 2025 le 4 proposte artistiche più interessanti di quest’edizione, a giudizio della Giuria. La finale è prevista all’interno della programmazione di un FESTIVAL ESTIVO en plein air davanti ad un folto pubblico.

La Finale vedrà la presenza di uno SPECIAL GUEST adeguato all’occasione.

Le iscrizioni termineranno lunedì 24 marzo 2025.

Premi

1_PREMIO SEZIONE BAND: Registrazione, mix e master di 3 brani + consulenza career development. Distribuzione digitale e promozione con etichetta discografica Reload Music (partner ufficiale di Sony Music Italia);

2_PREMIO SEZIONE SOLIST* / COVER BAND: Realizzazione di un video live in studio della durata di 15 minuti realizzato da Double Dominant Production Studio;

3_PREMIO DEL PUBBLICO (solo in finale): La proposta artistica più votata dal pubblico nell’evento finale riceverà una Gift Card Amazon del valore di 100 euro;

4_PREMIO PLUG&PLAY: La direzione artistica di Vertebre selezionerà, tra tutte/i le/gli iscritt* all’edizione 2025 di PNSR, un progetto artistico per farlo esibire in una delle sue caldissime serate.

