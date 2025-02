James Cameron, il “regista del futuro” in mostra a Torino

TORINO – Torino ospita un evento straordinario che celebra uno dei più grandi cineasti contemporanei: James Cameron. Dal 26 febbraio al 15 giugno 2025, il Museo Nazionale del Cinema, situato nella suggestiva Mole Antonelliana, ospiterà “The Art of James Cameron”, una mostra che promette di immergere i visitatori in sei decadi di creatività senza confini.

L’evento è stato presentato dal direttore del museo, Carlo Chatrian, il quale ha sottolineato l’importanza di Cameron nel plasmare l’immaginario collettivo degli ultimi quarant’anni. “Siamo certi che l’originale, spettacolare allestimento offrirà un degno contrappunto alla visionarietà di James Cameron”, ha dichiarato Chatrian, mostrando l’Aula del Tempio trasformata in un’installazione visiva senza precedenti, con immagini in movimento che danno vita all’arte del regista.

La mostra non si limita a esporre film, ma offre un vero e proprio viaggio attraverso il processo creativo di Cameron. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire i suoi primi schizzi, opere mai realizzate e disegni iconici che hanno contribuito a plasmare film come “Terminator“, “Titanic” e la serie di “Avatar“. “The Art of James Cameron” si presenta come una sorta di autobiografia visiva, dove il genio del regista si rivela attraverso le sue creazioni artistiche.

L’allestimento, progettato per adattarsi alla struttura unica della Mole Antonelliana, include elementi interattivi e coinvolgenti. Il tunnel dedicato alla carriera di Cameron offre ai visitatori la possibilità di esplorare la sua evoluzione artistica attraverso touch screen interattivi, mentre tre “chapelle” immersive rendono omaggio a film iconici come “Titanic” e “Terminator”. Le sale CINEVR 1 e CINEVR 2 presenteranno un montaggio inedito sul processo creativo di “Aliens – Scontro finale“.

Un’altra caratteristica distintiva di questa mostra è la sua accessibilità. Grazie all’approccio “Design for All”, il percorso espositivo è stato concepito per favorire la fruizione da parte di tutti i visitatori, con pannelli multi-sensoriali, interpretari LIS e video sottotitolati. Inoltre, saranno organizzate attività per le scuole e proiezioni al Cinema Massimo, che ospiterà una retrospettiva completa dedicata a Cameron dal 21 febbraio al 5 marzo 2025.

