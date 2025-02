Perché valutare una surroga di un mutuo in corso nel 2025

In un contesto di tassi in calo, la surroga del mutuo rappresenta un’opportunità unica per ridurre sensibilmente i costi del finanziamento e migliorare la gestione delle finanze personali.

Il 5 febbraio 2024 la Banca Centrale Europea ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, un taglio che segna l’inizio di una politica monetaria più accomodante per sostenere la crescita economica.

Le previsioni indicano che nel corso del 2025 la Bce continuerà a ridurre i tassi di riferimento, favorendo ulteriormente chi decide di rivedere il proprio mutuo per ottenere condizioni più vantaggiose. Con questa inversione di tendenza, la surroga del mutuo si presenta come la strategia ideale per abbassare l’importo delle rate e ottenere condizioni più vantaggiose.

Cambia il vecchio mutuo a costo zero

La surroga, introdotta in Italia dal Decreto Bersani (Legge n. 40/2007), consente di trasferire un mutuo che si è rivelato oneroso da una banca a un’altra, senza costi aggiuntivi. Uno strumento che permette di accedere a tassi d’interesse più convenienti, modificare la durata del finanziamento o passare da un tasso fisso a uno variabile (o viceversa) in base alle proprie esigenze finanziarie.

Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, nel primo periodo del 2025 le richieste di surroga del mutuo hanno rappresentato il 37,2% del totale delle domande, segnando un netto incremento rispetto al 34,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è dovuto alla riduzione progressiva dei tassi di interesse, che ha reso la surroga un’opzione preziosa per chi desidera abbattere i costi del proprio finanziamento.

Ricordiamo che la vecchia banca è sempre obbligata a concedere la surroga al mutuatario, mentre ogni banca può decidere di non accogliere la richiesta di trasferimento da parte di chi sta surrogando, nel caso in cui non valuti conveniente l’operazione.

I vantaggi della surroga: più liquidità, meno interessi

La surroga del mutuo offre numerosi benefici per chi desidera ridurre i costi del finanziamento senza dover affrontare spese aggiuntive. Con la riduzione dei tassi d’interesse, questa opzione si rivela strategica per chi ha sottoscritto un mutuo in periodi di rialzo dei tassi e ora cerca condizioni più favorevoli. L’accesso a una rata più bassa non solo alleggerisce il peso della spesa mensile, ma consente anche una gestione più efficiente del budget familiare, liberando risorse per altre necessità o investimenti.

Questi i principali vantaggi di una surroga:

riduzione della rata mensile: con tassi più bassi, la rata del mutuo può diminuire sensibilmente, alleggerendo il bilancio familiare;

zero costi aggiuntivi: la surroga è totalmente gratuita, non sono previste spese notarili, imposte o commissioni bancarie;

flessibilità nelle condizioni: è possibile ridefinire durata e tipo di tasso, adattando il mutuo alle proprie esigenze attuali;

risparmio significativo: con un mutuo residuo di 150.000 euro su 20 anni, passando da un tasso del 4% al 2,5%, si può ottenere un risparmio superiore ai 20.000 euro nell’intero periodo.

Come rottamare il vecchio mutuo e ottenere il massimo risparmio

Ricorrere alla surroga del mutuo è un processo semplice, ma richiede attenzione per massimizzare i benefici nel passaggio alla nuova banca. Come prima cosa occorre fare un’analisi delle offerte migliori disponibili sul mercato per trovare le condizioni più vantaggiose: un’operazione molto semplice se ci si affida a un comparatore confrontando le offerte di istituti di credito primari e affidabili.

È inoltre utile utilizzare strumenti online di calcolo della rata e del risparmio complessivo nel lungo periodo, come quello messo a disposizione da MutuiOnline.it che permette di conoscere rapidamente l’ammontare della nuova rata per una scelta più consapevole, che oggi può tradursi in migliaia di euro risparmiati a fine ammortamento.

Presentare correttamente la documentazione alla nuova banca è essenziale per velocizzare il trasferimento del mutuo. Oggi le banche usano pratiche online e la firma digitale che consentono di svolgere il procedimento di surroga comodamente da casa. Una volta approvata la richiesta, si procederà alla stipula del mutuo con la banca subentrante, alla presenza di un notaio.

