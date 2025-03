A Torino e provincia McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald insieme a Banco Alimentare del Piemonte donano 730 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

TORINO – Torino accoglie la quinta edizione dell’iniziativa “Sempre aperti a donare”, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra McDonald’s, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e il Banco Alimentare del Piemonte. Ogni settimana, 730 pasti caldi vengono donati a chi si trova in difficoltà, offrendo non solo un pasto, ma anche un momento di convivialità e conforto.

I ristoranti McDonald’s di Torino e provincia, in particolare quelli situati in corso Giulio Cesare e via P. Cossa, insieme a diversi altri punti vendita, sono direttamente coinvolti nella preparazione e distribuzione dei pasti. Le donazioni vengono poi consegnate a numerose parrocchie e associazioni locali, come la Parrocchia Natività di Maria Vergine di Trana e il Comitato Locale di Chivasso della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, che ha preso piede durante la pandemia, ha dimostrato il suo valore e la sua resilienza, rinnovandosi anno dopo anno. Negli ultimi quattro anni, grazie alla cooperazione con enti caritatevoli come la Comunità di Sant’Egidio, sono stati donati oltre 750mila pasti in tutta Italia. La nuova edizione si propone l’ambizioso obiettivo di raggiungere 250.000 pasti caldi entro maggio 2025, contribuendo così al traguardo finale di un milione di pasti donati dal lancio del progetto nel 2020.

“Questo è un piccolo gesto che può fare una grande differenza nella vita di chi vive in situazioni di vulnerabilità,” ha dichiarato un portavoce di McDonald’s. “L’iniziativa ‘Sempre aperti a donare’ rappresenta il nostro impegno per il benessere delle comunità in cui operiamo.”

Oltre a sostenere la distribuzione di pasti, McDonald’s Italia continua a dimostrare il suo radicamento nel territorio, collaborando con fornitori locali e creando opportunità di lavoro per migliaia di persone. Con oltre 750 ristoranti in Italia, l’azienda è un punto di riferimento nel settore della ristorazione e contribuisce attivamente al tessuto sociale del paese.

