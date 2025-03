Come difendersi dalle truffe telefoniche in crescita. Alessandria la città più colpita

ALESSANDRIA – Negli ultimi giorni, la provincia di Alessandria è stata colpita da una serie di truffe telefoniche in cui i malintenzionati si spacciano per operatori di polizia. Attraverso un’abile manovra, i truffatori informano le vittime di presunte irregolarità sul loro conto bancario, spingendole a effettuare bonifici su conti correnti di fantasia, il tutto per «salvaguardare» i loro risparmi.

Le chiamate, che provengono da un numero che sembra coincidere con quello del centralino della Questura (0131310111), hanno allarmato non poco la popolazione. È importante sottolineare che gli agenti di polizia non chiedono mai di trasferire denaro o effettuare operazioni bancarie durante una telefonata. La Questura ha lanciato un chiaro avviso: «In caso di dubbio, non esitate a contattare il 112 N.U.E., il vostro gestore bancario o a recarvi presso il più vicino ufficio di polizia per ricevere assistenza e segnalare qualsiasi situazione sospetta».

