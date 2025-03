Torino: superate le 28mila iscrizioni per “Just the Woman I Am”

TORINO – Torino si prepara a vivere tre giorni di festa, solidarietà e sensibilizzazione, grazie alla dodicesima edizione di “Just the Woman I Am”, un evento che ha superato le 28mila iscrizioni. La manifestazione, organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, si svolgerà dal 7 al 9 marzo e prevede una corsa-camminata di 5 km per raccogliere fondi destinati alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Il percorso di quest’anno partirà alle ore 15.30 dal Parco del Valentino, per culminare in piazza Castello, location che ospiterà anche il Villaggio della Prevenzione. Quest’area dedicata alla promozione delle associazioni no profit offrirà occasioni di incontro, dialogo e festa, coinvolgendo cittadini, studenti e professionisti della salute. Per l’edizione 2025, il Villaggio si sposterà nelle suggestive piazze Castello e Piazzetta Reale, dove gli stand delle associazioni animeranno il cuore della città.

Il Presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando il calore e il sostegno che tutta la città sta dimostrando verso l’iniziativa.

Tra i momenti clou della manifestazione ci saranno incontri con dottorandi delle università, sessioni di yoga e pilates, oltre a eventi dedicati agli studenti delle scuole. Per il quarto anno consecutivo, si svolgerà anche “JTWIA On the Water”, con gare di canottaggio e dragon boat lungo il fiume Po.

Grazie al supporto di importanti partner e sponsor, tra cui Stellantis Financial Services e Tosetti Value, l’evento è destinato a lasciare un segno significativo, non solo per la città ma anche per la comunità scientifica e per chi combatte ogni giorno contro il cancro. La Mole Antonelliana si illuminerà di rosa il 7 marzo, simbolo di sostegno alla ricerca, mentre il palco di piazza Castello ospiterà spettacoli e intrattenimenti per coinvolgere tutti i partecipanti.

Per chi desidera essere parte attiva della manifestazione, è possibile condividere la propria esperienza sui social media utilizzando l’hashtag #JTWIA2025.

