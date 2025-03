Tentato furto e aggressione a Ivrea: giovane arrestato

IVREA – Nella notte tra il 1° e il 2 marzo, un giovane di circa vent’anni, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di mettere a segno un furto presso il Ristoro dei Valletti, situato in via Siccardi. Le prime ricostruzioni raccontano di un ragazzo che, dopo aver danneggiato una delle vetrine del locale, ha tentato di entrare per rubare. Tuttavia, il suo piano è stato ostacolato dalla difficoltà di accesso all’edificio.

L’intervento di un poliziotto, che stava per concludere il suo turno di lavoro, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il giovane, infatti, ha reagito all’arrivo delle forze dell’ordine in modo violento, cercando di colpire l’agente con un coccio di bottiglia. Fortunatamente, il poliziotto è riuscito a schivare il colpo e a richiedere immediatamente rinforzi.

Il ventenne è stato arrestato e portato in custodia. Le accuse a suo carico includono tentato furto e aggressione a pubblico ufficiale.

