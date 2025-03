Alba: inizia il Carnevale. Le maschere del Mussotto in visita al Palazzo comunale

ALBA – Anche ad Alba si festeggia il Carnevale. Sabato 1 marzo alle ore 14.30, in Piazza Michele Ferrero c’è il Ballo dei Bimbi organizzato nell’ambito del Carlevé Benéfich dalla Famija Albèisa, con le maschere torinesi Gianduja e Giacometta e la sfilata per le vie del centro fino al Palazzo delle Mostre e Congressi.

Mentre sabato mattina 1 marzo come da tradizione, le maschere del Carnevale Mussottese sono state accolte nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale, dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore a Quartieri e Frazioni Davide Tibaldi.

Monsù Plaireu (Roberto Brutto), Madama Sarda (Lidia Gavarino) ed i ragazzi della Banda Mussotti, accompagnati dal presidente del Circolo A.C.L.I. Stefano Chiesa e dal presidente del Comitato di Quartiere Mussotto Giovanni Lano, hanno invitato l’Amministrazione comunale alle numerose iniziative organizzate nell’ambito della manifestazione di quest’anno.

«Abbiamo accolto con piacere le maschere del Carnevale Mussottese – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi – Giunto alla 85esima edizione, è una storica e bellissima festa della città organizzata con grande impegno e dedizione dal Circolo Acli del quartiere Mussotto. Negli anni, la manifestazione ha visto diverse trasformazioni, ma è rimasto costante nel tempo lo spirito del divertimento e della solidarietà. Allegria e beneficienza sono in programma anche quest’anno. Per questo, ringraziamo calorosamente le tante persone che lavorano volontariamente per la riuscita dell’iniziativa ed auguriamo un bel Carnevale a tutti!».

Il Carnevale Mussottese si terrà domenica 2, martedì 4 e domenica 9 marzo

Domenica 2 marzo dalle ore 14.30 c’è la “Gran festa di Carnevale in piazza”. Nel piazzale del centro sportivo “Renzo Saglietti” un pomeriggio ricco di emozioni e divertimento per tutti con musiche, intrattenimento, balli, magie. Poi, alle ore 15.30 lo spettacolo di animazione con giocoleria, clown e mimo tra racconti, ritmi e affascinanti oggetti volanti, accompagnati da “La Valigia di Zenzero” personaggio eclettico e frizzante che racconta le sue stravaganti avventure grazie al contenuto di “Marroncina”, la magica valigia che lo accompagna in ogni viaggio. Segue alle ore 16.00 la “Gran polentata della tradizione – anche d’asporto”, con polenta e salsiccia da gustare in piazza o da portar via.

Poi, martedì 4 marzo alle ore 14.15 c’è il Carnevale dei Bambini sempre nel piazzale del Centro Sportivo “Renzo Saglietti” per un pomeriggio di allegria, musica e divertimento con l’animazione a cura dei ragazzi dell’Associazione RDR – Ragazzi del Roero. Non mancheranno balli di gruppo e giochi musicali alle ore 15.30 con il Mago Bingo che presenta il nuovissimo spettacolo “Ma questo è tennis?”. Il tennis come non lo avete mai visto: magico, sorprendente, coinvolgente ed estremamente comico.

Alle ore 16.00 “Gran polentata della tradizione – anche d’asporto”.

L’appuntamento con il Carnevale Mussottese di domenica 9 marzo inizia alle ore 14.45 nella palestra del Centro Sportivo “Renzo Saglietti” di Mussotto d’Alba con una grande novità: la “Super Tombola di Carnevale”, un super pomeriggio con tante sorprese e divertimento assicurato. Oltre 500 premi. In palio ci saranno salsiccia, salami, dolci assortiti, bugie, formaggi, fiori, bottiglie di vino e tanto altro ancora ed i super tomboloni finali.

