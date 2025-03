Tortona: rissa termina in un accoltellamento. Un ragazzo è gravissimo

TORTONA – Nella giornata di oggi, Domenica 2 Marzo, una rissa è culminata in un accoltellamento.

Lo scontro è avvenuto nel rione Paghisano, con dinamiche ancora non del tutto chiare alla stampa.

A rimanere ferito un ragazzo trasportato in ospedale in codice rosso per una lacerazione addominale. Un secondo ragazzo è stato ferito al dorso, anche lui in ospedale.

Pure una ragazza, in codice giallo, è finita in pronto soccorso per i traumi addominali dovuti ai calci e ai pugni.

