È Simone Lazzarotto il centauro di 25 anni morto nello scontro con una auto a Gravere

GRAVERE – Per Simone Lazzarotto, 25 anni residente a Givoletto, non c’è stato nulla da fare: è lui il centauro che ha perso la vita nel grave incidente verificatosi ieri sulla Statale 24 all’altezza di Gravere, Val di Susa.

Lazzarotto era in sella alla sua moto Aprilia che procedeva in discesa quando si è scontrato con una Suzuki Swift in direzione opposta. Dopo lo schianto, la moto è rimasta incastrata sotto le ruote della Suzuki. Il centauro è morto sul colpo.

Il conducente dell’automobile, un 54enne, è stato trasportato all’ospedale di Susa dalla Croce Rossa di Susa. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese