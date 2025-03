Premio Oscar per The Brutalist a Adrien Brody. Quando l’attore girò a Torino con Dario Argento

TORINO – Adrien Brody ha vinto questa notte il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista per The Brutalist, film di Brady Corbet. Si tratta del secondo massimo riconoscimento pre Brody, che aveva vinto già nel 2002 come protagonista di Il pianista, di Roman Polanski.

Adrien Brody ha un legame non molto noto con Torino, che risale al 2008, anno in cui fu in città per girare il film Giallo, diretto da Dario Argento. Il film ebbe enormi difficoltà distributive e legali, tanto da uscire in dvd solo nel 2010 per poi passare (poco) nelle sale cinematografiche solo successivamente, alla fine del 2011.

Brody era il protagonista assoluto del film, che venne girato tra maggio e giugno 2008, con una location principale nel Palazzo dell’elettricità di via Bertola, dove vennero ricostruiti diversi ambienti della storia. Sono molte le curiosità legate a Giallo, curiosità che si possono scoprire partecipando al Torino d’Argento Tour Locations, che ogni anni si svolge a settembre.

La battaglia legale per Giallo

Fu proprio Adrien Brody a bloccare la distribuzione del film denunciando la produzione per inadempienza contrattuale, frode e appropriazione indebita della propria immagine pubblica. La denuncia (ed il conseguente bloco della distribuzione) ha effetto solo negli Stati UNiti, mercato sul quale il film puntava molto.

Dario Argento appoggiò la posizione di Brody, tanto da rinunciare a partecipare alla promozione italiana del dvd del film. Brody vinse la causa ed ottenne i 2 milioni di dollari richiesti. Ma i problemi del film non si esaurirono. Nel 2015 fu infatti la Hannibal Pictures a citare in giudizio, insieme alla Giallo Production Ltd., Dario Argento e suo fratello Claudio, per frode, violazione contrattuale e danni.

Insomma Giallo è un film (per la verità molto buono) decisamente sfortunato per questioni extra artistiche e per questo non molto conosciuto dal pubblico. Vi consigliamo di recuperarlo, anche perchè potrete vedere un grande Adrien Brody (fresco vincitore del suo primo Oscar) ed una splendida Torino.

