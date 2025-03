La Juve batte il Verona e si ritrova a 6 punti dalla testa della classifica

TORINO – La prima buona notizia è che la Juve ha vinto la sua quinta partita di fila ed ora si trova a 6 punti dall’Inter capolista, a 5 dal Napoli e a 3 dall’Atalanta, una posizione di classifica assolutamente impensabile un mese fa, quando i punti di distacco dalla vetta erano 16.

La seconda buona notizia è che la Juve ha giocato bene, ha creato una valanga di occasioni ed alla fine è riuscita anche a fare due gol.

La notizia cattiva però è che la Juve ha seriamente rischiato di perdere una partita che avrebbe dovuto vincere con almeno 4-5 gol di scarto. Sono infatti almeno una dozzina le occasioni che gli uomini di Motta sono riusciti a creare senza mai concretizzarle. In parte per merito di Montipò, in parte per demerito di un po’ tutti i giocatori bianconeri, da Yildiz a Locatelli, da Thuram a Cambiaso.

E se il Var non avesse annullato nel recupero del primo tempo un fantastico gol di Suslov, per un fuorigioco di parecchie decine di secondi prima forse staremmo raccontando un’altra partita.

Quello che conta è però che al 72′ Thuram ha trovato lo spiraglio giusto per superare Montipò e al 90′ perfino Koopmeiners è riuscito a mettere la firma sulla partita. Un 2-0 che significa quinta vittoria di fila e Juve che a questo punto non può fare a meno di pensare a lottare anche per lo scudetto, perchè 6 punti sono davvero pochi, perchè le tre lì davanti hanno rallentato in maniera sorprendente e perchè alla prossima ci sarà Juve-Atalanta.

