L’assessore del Comune di Torino Mazzoleni è indagato per la quarta volta per questioni di edilizia a Milano

TORINO – L’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino, Paolo Mazzoleni, è indagato per falso, lottizzazione abusiva e abuso edilizio dalla procura di Milano. Questa inchiesta (la quarta in due anni che grava sulle sue spalle) riguarda la costruzione del Lambrate Twin Palace, cioè il complesso abitativo composto da due palazzine: “Oro” e “Ambra”, che complessivamente mette a disposizione 93 appartamenti da circa 300 mila euro a 900 mila euro di valore.

L’obiettivo dell’inchiesta è verificare se il progetto abbia rispettato le norme del testo unico edilizia; Mazzoleni è indagato in quanto ex componente della Commissione paesaggio e anche come firmatario del progetto. Semplificando, si vuole capire perché Mazzoleni abbia dato l’ok alla realizzazione del progetto.

L’assessore della giunta torinese, nonchè Consigliere e Presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano, era anche coinvolto nelle inchieste riguardanti il complesso “Hidden Garden” (composto da circa 45 appartamenti) e Scalo House (uno studentato da 122 posti letto).

