Stellantis ha annunciato che riaprirà la storia Palazzina Centrale di Mirafiori

TORINO – Stellantis ha detto che da qui a due anni, cioè a fine 2027, riaprirà la Palazzina Centrale del complesso di Mirafiori. I progetti tecnici saranno avviati già tra aprile e maggio di quest’anno.

Il riuso di questo spazio rientra nel programma “grEEn-campus” che mira, in breve, a selezionare alcuni siti e riutilizzarli in modo più sostenibile; dentro la palazzina Centrale infatti saranno installati pannelli fotovoltaici, tecnologie di ventilazione a basso consumo e verranno impiegati materiali di recupero. Nello stesso programma “grEEn-campus” rientrano anche gli stabilimenti di Poissy, in Francia, e Rüsselsheim, in Germania.

Realizzata nel 1939, la Palazzina Centrale di Mirafiori era la cabina di regia storica per la produzione di quasi 29 milioni di vetture a Torino; l’edificio storico e rappresentativo del genio automobilistico italiano.

