A Torino arriva il nuovo sportello dell’Ufficio Immigrazione: attivo da domani in via Ruffini 11

TORINO – Finalmente prende forma un cambiamento concreto per l’Ufficio Stranieri di Torino, che di recente era finito al centro delle polemiche a causa di criticità legate alla sicurezza e ai lunghi tempi di attesa all’aperto per gli utenti.

A partire da domani, lunedì 10 marzo, entrerà in funzione il nuovo sportello decentrato dell’Ufficio Immigrazione, situato in via Fratelli Ruffini 11, con i seguenti orari e modalità di accesso:

dal lunedì al giovedì (08:30-13:30) : gestione delle richieste di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per l’asilo politico, nonché dei documenti e titoli di viaggio correlati

: gestione delle richieste di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per l’asilo politico, nonché dei documenti e titoli di viaggio correlati dal lunedì al venerdì (08:30-10:30) : fornitura di informazioni e integrazione della documentazione nei casi in cui siano stati segnalati impedimenti al rilascio dei titoli

: fornitura di informazioni e integrazione della documentazione nei casi in cui siano stati segnalati impedimenti al rilascio dei titoli martedì e giovedì (13:00-16:00): gestione degli appuntamenti relativi alle pratiche per famiglie e minori.

L’attivazione di questo nuovo sportello rappresenta una delle diverse iniziative promosse dalla Questura per migliorare la qualità del servizio e ridurre i disagi per gli utenti. In questa nuova sede, infatti, saranno disponibili ampie sale d’attesa, in cui i cittadini stranieri potranno attendere in condizioni più adeguate lo svolgimento delle pratiche. Con l’apertura della nuova sede, cesserà definitivamente l’operatività dell’ufficio precedentemente situato in corso Verona 4.

