Rissa a colpi di machete in Barriera di Milano: tre fermati, uno deve rispondere di tentato omicidio

TORINO – Potrebbe essere il controllo del territorio per lo spaccio di droga il motivo che ha scatenato la brutale rissa avvenuta in Barriera di Milano, spesso teatro di violenza e degrado, lo scorso 7 marzo.

Una rissa tra più persone in corso Giulio Cesare, all’angolo con via Lauro Rossi, che si è conclusa con un uomo ferito a colpi di machete. La vittima, un uomo sulla trentina, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco. Diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale sono accorse sul posto per ristabilire l’ordine.

L’aggressore è stato fermato subito e arrestato: dovrà rispondere di tentato omicidio e rissa. Insieme a lui sono state fermate altre due persone che dovranno rispondere solo per rissa; uno è stato arrestato, l’altro invece è stato denunciato a piede libero.

