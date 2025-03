A Torino Comics sbarca la K-Pop League

TORINO – Torino Comics si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi della sua edizione 2025: la K-Pop League Italia. Sabato 12 aprile, il padiglione dedicato alla cultura pop accoglierà una delle tre tappe di questa spettacolare competizione di danza, organizzata da Just for Fun in collaborazione con Be Comics! Be Games!, Torino Comics e Milan Games Week & Cartoomics.

Una competizione senza precedenti

La K-Pop League Italia è un torneo nazionale che vede esibirsi talentuosi gruppi di performer sulle coreografie delle hit più iconiche del genere K-Pop. La tappa torinese rappresenta un momento cruciale del torneo, articolato in tre selezioni locali a Padova, Torino e Milano. I migliori classificati di ogni evento avranno accesso alla finalissima, in programma a fine novembre durante l’ultimo giorno della Milan Games Week, dove verrà incoronata la crew vincitrice della K-Pop League Italia 2025.

K-Pop e Torino Comics: un connubio perfetto

Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, ha commentato con entusiasmo la scelta di ospitare la competizione:

“Torino Comics è da sempre un osservatorio privilegiato sulle tendenze della pop culture e il successo globale del K-Pop non poteva che trovare spazio nel nostro evento. Anche quest’anno ci confermiamo al passo con l’evoluzione del settore, ospitando la K-Pop League, che fa crescere ancora l’area interamente dedicata a questa scena in continua espansione. Vogliamo che Torino Comics sia un punto di riferimento per tutte le passioni, dalle più tradizionali alle più innovative.”

Il fenomeno K-Pop: più di un genere musicale

Il K-Pop, abbreviazione di Korean Pop, è un genere musicale nato in Corea del Sud che ha conquistato il pubblico internazionale grazie a produzioni curate nei minimi dettagli, coreografie sincronizzate e una forte presenza sui social media. Combinando pop, rap, rock, soul, R&B e funk, il K-Pop è diventato un fenomeno culturale globale, capace di influenzare la moda, il lifestyle e il mondo dell’intrattenimento. Negli ultimi anni, il genere si è ritagliato uno spazio sempre più ampio nei grandi eventi dedicati alla pop culture, con artisti K-Pop che scalano le classifiche internazionali e realizzano tour mondiali da record.

L’area K-Pop a Torino Comics

Lo spazio K-Pop all’interno di Torino Comics, curato dall’associazione TKC – Turin Korea Connection, sarà il punto di riferimento per appassionati e neofiti. Un’area di oltre 100 metri quadri interamente dedicata alla musica, alla danza, alla moda e allo stile di vita legato al fenomeno K-Pop. Durante le tre giornate di fiera, i visitatori potranno partecipare a numerose attività, tra cui:

Random Play Dance : un flashmob aperto a tutti dove i partecipanti balleranno i ritornelli delle hit K-Pop più famose;

: un flashmob aperto a tutti dove i partecipanti balleranno i ritornelli delle hit K-Pop più famose; K-Stage Battle : un contest artistico di danza K-Pop per performer singoli;

: un contest artistico di danza K-Pop per performer singoli; K-Pop Quiz : un divertente gioco a quiz per mettere alla prova la propria conoscenza del K-Pop;

: un divertente gioco a quiz per mettere alla prova la propria conoscenza del K-Pop; K-Pop Relay Game : una sfida a squadre per dimostrare chi conosce più coreografie;

: una sfida a squadre per dimostrare chi conosce più coreografie; Showcase: esibizioni libere di canto e danza aperte a tutti coloro che sognano di esibirsi davanti a un pubblico.

Un appuntamento imperdibile

Con la K-Pop League Italia e un’area interamente dedicata a questo fenomeno culturale, Torino Comics 2025 si conferma ancora una volta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pop culture. L’appuntamento è fissato per il weekend del 12-14 aprile: pronti a scatenarvi al ritmo del K-Pop?

