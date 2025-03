A Torino viene proiettato il film indiano Kantara in lingua originale con sottotitoli

TORINO – Il cinema indiano sbarca a Torino con un evento speciale: il Consolato Generale dell’India a Milano organizza la proiezione gratuita del film “Kantara“, un’opera che ha conquistato il pubblico per la sua fusione di tradizione, mitologia e dramma sociale. L’iniziativa fa parte di un progetto volto a promuovere il cinema indiano all’estero e a far conoscere al pubblico italiano il fascino delle produzioni cinematografiche dell’India.

La proiezione avrà luogo venerdì 21 marzo 2025 alle ore 19.30 presso il cinema Movie Planet Torino Lux (Sala 1), in Galleria S. Federico 33. Il film sarà proiettato in lingua originale, il kannada, con sottotitoli in italiano. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata compilando questo form.

Un film che racconta la cultura e le tradizioni del Karnataka

Scritto e diretto da Rishab Shetty, “Kantara” è un film del 2022 che ha riscosso grande successo in India e a livello internazionale per la sua capacità di coniugare azione, spiritualità e critica sociale. “Kantara” ha vinto nel 2024 il premio come Film più popolare e il premio come Miglior attore per Rishab Shetty al National Film Awards. Il cast vede tra i protagonisti lo stesso Rishab Shetty, affiancato da Sapthami Gowda e Achyuth Kumar.

La trama è ambientata in un piccolo villaggio della costa del Karnataka, una regione dell’India meridionale, dove la vita degli abitanti è scandita da antiche tradizioni e rituali. Al centro della storia c’è Shiva (interpretato da Rishab Shetty), un giovane ribelle profondamente legato alla sua comunità e alle sue credenze. Quando il villaggio si trova a dover affrontare un conflitto con un potente estraneo, Shiva si ritrova coinvolto in una battaglia che mette in discussione il rapporto tra uomo e natura, tra potere e giustizia.

“Kantara” non è solo una storia di lotta e resistenza, ma un racconto epico che esplora il legame tra l’uomo e la sua terra, mescolando elementi di folklore, spiritualità e mitologia. Il film ha ricevuto elogi per la sua fotografia suggestiva, le interpretazioni intense e l’uso di simbolismi culturali che permettono agli spettatori di immergersi nella tradizione del Dakshina Karnataka.

Il trailer del film

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema

L’evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico torinese di scoprire una delle opere più affascinanti del cinema indiano contemporaneo. Con la sua narrazione avvincente e le sue radici profonde nella cultura del Karnataka, “Kantara” promette di offrire una serata di grande coinvolgimento ed emozione.

Gli spettatori sono invitati a prenotare il proprio posto per non perdere questa straordinaria occasione di esplorare un cinema ricco di storia, spiritualità e passione.

Come prenotare un posto gratuito

