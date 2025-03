Torino, insegue un uomo che ha aggredito una donna ma viene centrato da un’altra auto: grave un carabiniere

TORINO – Stava inseguendo un uomo che aveva appena aggredito una donna in strada, tentando di farla entrare di forza sulla propria auto, il carabiniere che alla guida di una gazzella del reparto Radiomobile è stato centrato da un’altra automobile, una Bmw.

L’incidente è avvenuto questa mattina all’incrocio tra corso Trapani e via Lancia. Secondo quanto si apprende, la Bmw ha imboccato l’incrocio ma il conducente alla guida non si è accorto che l’auto dei militari dell’Arma stava giungendo a sirene spiegate e con lampeggianti. Poi il violento scontro.

Il carabiniere è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco del capoluogo piemontese, qui è ricoverato in prognosi riservata. L’uomo al volante della Bmw è rimasto ferito, ed è inoltre stato trovato con una percentuale di alcol in corpo di tre volte superiore a quella consentita. Per lui è scattata la denuncia.

