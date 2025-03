Il gusto americano di Five Guys arriva a Torino Porta Nuova

TORINO – Lunedì 24 marzo 2025 sarà una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti del buon cibo: la catena americana FIVE GUYS, famosa per i suoi hamburger e patatine fritte di alta qualità, aprirà il suo primo ristorante a Torino, in Corso Vittorio Emanuele II, 58, all’interno del “Terrazzo”, la food lounge della stazione di Porta Nuova.

Dopo il successo riscontrato in otto ristoranti sparsi in Italia e oltre 1950 nel mondo, l’arrivo di FIVE GUYS in Piemonte è un evento che promette di rivoluzionare la scena gastronomica locale. Fondato nel 1986 ad Arlington, in Virginia, il brand è diventato un vero e proprio cult tra gli amanti degli hamburger grazie alla sua filosofia di freschezza e personalizzazione.

Con una superficie di 219 m² e 32 posti a sedere, il design del nuovo locale rende omaggio al patrimonio storico della stazione, creando un ambiente accogliente e dinamico. Non solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza gastronomica che invita a scoprire le oltre 250.000 combinazioni di hamburger e i 100 tipi di milkshakes disponibili.

Ogni hamburger è fatto a mano, con carne dal rapporto magro/grasso ottimale di 80/20, e le patatine fritte sono tagliate fresche ogni giorno e cotte in olio di arachidi puro.

La vera novità? La possibilità di personalizzare ogni piatto secondo i propri gusti, con una vasta scelta di condimenti e combinazioni che faranno felici anche i palati più esigenti. Dalla cremosità del milkshake al bacon croccante, fino ad abbinamenti audaci e sorprendenti.

